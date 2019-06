Toine Beukering, aanstaand senator voor Forum voor Democratie, stelt zaterdag in een interview met De Telegraaf dat de Joden tijdens de Holocaust weinig verzet tegen de Duitsers toonden en "als makke lammetjes" in de gaskamers belandden.

De oud-brigadegeneraal van Defensie, die door FVD naar voren is geschoven als de volgende voorzitter van de Eerste Kamer, zegt dat hij gefascineerd is door de Holocaust omdat "de Joden - zo'n dapper strijdbaar volk - als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werd gejaagd".

Dat dat kon gebeuren, zou Beukering geïnspireerd hebben om het leger in te gaan.

De vergelijking met "makke lammetjes" maakt Beukering vanwege het "weinige verzet" dat er in zijn ogen bij de Joden is geweest. Hij zegt in het interview dat hij met zijn opmerkingen niemand beledigt.

Naar schatting werden zes miljoen Joden vermoord tijdens de Holocaust. Dat gebeurde voornamelijk in vernietigingskampen als Auschwitz-Birkenau en Sobibór, maar ook door speciale eenheden die, met name aan het oostfront, in de rug van de gevechtseenheden verantwoordelijk waren voor grote moordpartijen onder Joden.

'Oekraïne kan achter MH17 zitten'

In hetzelfde interview stelt de politicus in spé dat Oekraïne achter het neerschieten van het vliegtuig MH17 kan zitten. Bij die aanslag overleden in juli 2014 alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders.

Uit onafhankelijk juridisch onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) blijkt dat het vliegtuig boven Oost-Oekraïne is neergeschoten met een buk-raket die afkomstig is van de 53e raketafweerbrigade uit het Russische Koersk, onderdeel van de Russische krijgsmacht.

Het onderzoekscollectief Bellingcat kwam eerder al tot dezelfde conclusie. De journalisten wisten in mei vorig jaar de Rus Oleg Ivannikov als hoofdverdachte aan te wijzen.

Dat niet Rusland, maar Oekraïne gezien wordt als de dader, is het gevolg van een theorie die door Rusland actief is verspreid. In de twee dagen na de vliegramp plaatsten Russische trollen meer dan 65.000 tweets waarin Oekraïne werd beschuldigd van het neerschieten van MH17, bleek uit onderzoek van De Groene Amsterdammer.

FVD schoof Beukering naar voren als Eerste Kamer-voorzitter

Beukering is door FVD naar voren geschoven als de voorzitter van de nieuwe Eerste Kamer. Dat de partij en Beukering geen ervaring in de senaat hebben, is volgens de oud-militair geen probleem.

Forum voor Democratie vindt dat het het recht heeft om de voorzitter te leveren, omdat het de grootste was geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Na de Eerste Kamerverkiezingen kwam de VVD met twaalf zetels echter op gelijke hoogte en deelt FVD die eer dus met de liberalen.

Het is overigens geen regel dat de grootste partij recht op de voorzittershamer heeft.