Code geel is zaterdag nog van kracht in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en op de Waddeneilanden. De waarschuwing geldt van 2.00 uur tot 20.00 uur. In Limburg was code geel actief tot 10.00 uur.

Het KNMI meldt dat er in de ochtend en gedurende de dag in de westelijke kustprovincies nog kans is op zware windstoten van tot 90 kilometer per uur. In Limburg kon de wind 's ochtends nog snelheden van 75 kilometer per uur bereiken.

De wind is afkomstig uit het zuidwesten. In de loop van de avond gaat de wind liggen, als laatst in het Waddengebied. Het festival Pinkpop, in het Limburgse Landgraaf, moet rekening houden met onweer. Zware buien worden daar echter niet verwacht, meldt Weeronline.

Verschillende evenementen in het hele land, zoals Pleinvrees in Amsterdam en Drift in Nijmegen, hebben het zaterdagprogramma afgelast. De organisatie van The Hague Pride heeft alle activiteiten voor 17.00 afgeblazen, alles daarna vindt wel doorgang.

Ook evenementen als het Kaas & Couscousfestival in Gouda, de Cuneradag in Rhenen en de Band in de Tent in Culemborg gaan niet door, evenals de jaarmarkten in Nieuwe Pekela en Eelde en de Pinkstermarkt in Ermelo.

Op enkele plaatsen leidt de wind tot problemen in het verkeer. De Dijk Enkhuizen-Lelystad is zaterdagochtend in beide richtingen voor enkele uren gesloten. Dit komt door zand dat op de dijk is gewaaid. Op de A15 bij Hendrik-Ido-Ambacht liggen takken op de weg.

KNMI kondigde vrijdag code oranje af

Vrijdag kondigde het KNMI code oranje af voor een groot deel van het land. Rond 15.20 trokken de eerste buien Zeeland binnen en een half uur later vormde de eerste onweersbui zich boven Zuid-Limburg. Omstreeks 17.00 uur werden stevige buien boven Amersfoort en Utrecht gemeld.

De Veiligheidsregio Utrecht laat zaterdag weten zestien meldingen over stormschade te hebben ontvangen, allemaal als gevolg van omgewaaide bomen. In Vinkeveen waaide een boom tegen een flat en in Wilnis tegen een woning.