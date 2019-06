Tienduizend in Nederland geboren mensen zonder paspoort zullen door gemeenten worden geholpen, zo melden Reporter Radio en Trouw. De gemeente Utrecht gaat als eerste aan de slag met 'staatloze burgers'.

De gemeente Den Haag heeft volgens de krant een initiatiefvoorstel klaarliggen voor deze groep mensen en de PvdA in Rotterdam zou daaraan werken.

In de gemeenteraden van Tilburg, Rotterdam en Eindhoven zijn vragen gesteld over het onderwerp en Almeerse wethouder Jerzy Soetekouw van de PvdA laat aan Trouw weten dat de gemeente zich "maximaal inspant" om mensen zonder nationaliteit te helpen.

De gemeenten spannen zich in voor staatloze burgers, omdat Nederland geen procedures heeft voor mensen die willen bewijzen dat geen enkel land hen als onderdaan erkent.

Meer dan 55.000 mensen zonder nationaliteit in Nederland

Uit cijfers van het CBS blijkt dat tienduizend mensen in Nederland geboren zijn en hier legaal verblijven, maar geen nationaliteit hebben. Baby's worden zonder nationaliteit geboren als hun ouders ook geen nationaliteit bezitten.

Dat kan gebeuren wanneer landen uit elkaar vallen of wanneer een alleenstaande moeder haar nationaliteit niet kan doorgeven. In veel landen kunnen alleen mannen dat doen. Ook komt het volgens de krant voor dat volwassenen hun identiteitspapieren weggooien in de hoop hier asiel te krijgen.

In totaal zijn er in Nederland meer dan 55.000 mensen zonder nationaliteit, van wie het merendeel hier niet geboren is. Bijna 25 procent van de mensen is erkend staatloos en de rest staat geregistreerd als 'nationaliteit onbekend'.

Mensen die erkend staatloos zijn, kunnen reisdocumenten aanvragen en onder bepaalde voorwaarden het Nederlanderschap krijgen. Die voordelen hebben mensen die geregistreerd staan als 'nationaliteit onbekend' niet.