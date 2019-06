De onweersbuien van vrijdag hebben het land verlaten. Code oranje was in heel het land al eerder bijgesteld. Alleen in Friesland, Limburg, Zeeland, het Waddengebied, Zuid- en Noord-Holland is code geel nog van kracht.

Na vrijdag is het nog niet gedaan met het onstuimige weer. Het KNMI heeft voor zeven regio's zaterdag code geel afgegeven in verband met stevige windstoten tussen de 75 en 90 kilometer per uur.

Vanaf 2.00 uur 's nachts geldt het advies voor de Waddeneilanden, het IJsselmeergebied en de provincies Friesland, Zeeland, Zuid-, en Noord-Holland. In Limburg is tussen 6.00 en 10.00 uur code geel van kracht.

Buien trekken langzaam Nederland binnen

De eerste buien trokken rond 15.20 uur Zeeland binnen. De eerste onweersbui zou een half uur later zijn gevormd boven het zuiden van Limburg. Rond 17.00 uur werden er ook stevige buien gemeld boven Utrecht en Amersfoort.

Weerplaza ging er eerder al vanuit dat het niet heel "heftig weer" zou hoeven worden, in verband met de bewolking. Daardoor werd het minder warm dan voorspeld waardoor onweersbuien minder krachtig werden.

De stormen van dinsdag en woensdag zorgden voor zeker tientallen miljoenen euro's schade, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Minder treinen in oosten van het land

In Oost-Nederland, met name rondom Nijmegen, reden er tussen 16.00 en 20.00 uur minder treinen.

Op het traject Amersfoort-Deventer en Ede-Wageningen-Nijmegen reden minder intercity's, terwijl tussen Arnhem en Nijmegen en op het traject Nijmegen-Wijchen minder sprinters reden.

Bekijk hieronder hoe onweersbuien deze week Nederland teisterden.

'Extreem drukte op weg' door weersomstandigheden en pinksterweekend

Rijkswaterstaat waarschuwde automobilisten voor een zware avondspits. Rond 17.15 uur stond er al 852 kilometer file op de Nederlandse snelwegen.

Vrachtverkeer en bestuurders met caravans, vouwwagens en aanhangers worden geadviseerd extra alert te zijn, vanwege de zware windstoten.

De organisatie van festival Pinkpop opende vrijdag een uur later de camping in verband met het weer. Bezoekers zijn aangeraden om later op de dag de tent op te zetten.