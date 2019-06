Opnieuw is er vertrouwelijke informatie uit het onderzoek naar de criminele organisatie rond Ridouan Taghi gelekt. Het AD heeft de overeenkomst met kroongetuige Nabil B. ingezien en daarin staat dat het Openbaar Ministerie (OM) twaalf jaar tegen hem wil eisen.

Nabil B. heeft in verschillende moordzaken verklaringen afgelegd en werd zelf vervolgd voor zijn betrokkenheid bij twee liquidaties en twee voorbereidingen van moorden.

Volgens het AD staat er in de overeenkomst met de kroongetuige dat voor deze misdaden normaal een straf staat van 22 tot 26 jaar. In ruil voor zijn verklaringen zal het OM twaalf jaar eisen.

In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een kroongetuige maximaal de helft strafkorting aangeboden mag worden in ruil voor zijn of haar verklaringen. De persoon moet dan wel volledig naar waarheid verklaren. Een rechtbank bepaalt uiteindelijk de hoogte van de straf.

Al eerder vertrouwelijke informatie bij media beland

Het is het tweede vertrouwelijke stuk dat in korte tijd bij de media belandt. Eind mei liet Het Parool weten een lijst in handen te hebben met daarop de slachtoffers en beoogde doelwitten van liquidaties die volgens B. in opdracht van Taghi zouden zijn uitgevoerd, of nog moeten worden uitgevoerd.

Een aantal advocaten van mannen die verdacht worden deel uit te maken van de criminele organisatie van Taghi besloten daarop aangifte te doen tegen het OM, dan wel tegen de politie, op verdenking van het lekken van vertrouwelijke stukken.