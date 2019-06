De forensische kliniek Fivoor in Den Dolder en de gemeente Zeist gaan dinsdag praten over nieuwe afspraken met betrekking tot patiënten die op verlof zijn. De gesprekken gaan onder meer over wanneer de burgemeester moet worden geïnformeerd en in welke gevallen en situaties de omgeving wordt ingelicht of de publiciteit wordt opgezocht.

Fivoor zou al beter gaan communiceren over incidenten, maar niet alle 'verlofafwijkingen' vallen hieronder, zegt de woordvoerder. Onder afwijkingen verstaat de kliniek alle overschrijdingen van het verlof, dat soms maar een uur omvat. Als iemand niet precies op tijd terugkeert, wordt dat al geregistreerd.

"Maar veel afwijkingen zijn kort en onschuldig. Als alles met de omgeving wordt gedeeld, kan dat juist weer onterecht tot allerlei onrust leiden", aldus de woordvoerder.

De directie van kliniek Fivoor werd deze week op het matje geroepen door minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Aanleiding daarvoor was dat een patiënt, de 43-jarige Peter M., niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof.

De kliniek had hiervan zelf geen melding gemaakt en de burgemeester van Zeist moest dat uit de media vernemen. De vermissing kwam pas aan het licht toen de familie van de patiënt enkele dagen later via de media aan de bel trok. M. werd donderdag opgepakt.

Fivoor en ministerie gaan dagelijks praten over situatie

Fivoor en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben afgesproken dat ze de komende drie maanden dagelijks met elkaar spreken over de gang van zaken. Daarnaast is overeengekomen dat de kliniek alle verlofafwijkingen doorgeeft aan het departement.

Wel is en blijft het de verantwoordelijkheid van de kliniek in Den Dolder om al dan niet aan de bel te trekken als een delinquent of patiënt niet terugkeert van verlof. Het ministerie zal bij een eventueel meningsverschil niet zelf de communicatie in handen nemen, licht een woordvoerder toe.

Het blijft een beslissing van de kliniek of de publiciteit wordt gezocht als opnieuw iemand uit de kliniek niet terugkeert van verlof, benadrukt het ministerie.

In dezelfde kliniek verbleef Michael P., de man die Anne Faber doodde.