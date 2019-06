Het lichaam van een vermiste vrouw (33) uit Katwijk is gevonden in zee boven de Waddeneilanden. Ze werd sinds 29 mei vermist na een bezoek aan een café in het centrum van haar woonplaats.

Het lichaam van de vrouw werd dinsdag rond 13.30 uur gevonden door de bemanning van een Duitse boot, meldt de politie. Sectie en verder onderzoek moeten uitwijzen hoe zij om het leven is gekomen en hoe haar lichaam op die plek is beland.

De politie liet verder weten dat de familie van de vrouw op de hoogte is gesteld en er prijs op stelt het verlies in rust te verwerken.

De Katwijkse verliet in de nacht van haar vermissing rond 1.50 uur een café in het centrum van haar woonplaats.

Op camerabeelden is te zien dat de vrouw vervolgens nog enkele uren door Katwijk wandelde. Haar tas werd later gevonden in een sloot op de route naar haar huis. Verder blijkt dat ze rond 3.45 uur is gesignaleerd op de Kanaaldijk in Katwijk. Deze locatie lag niet op haar thuisroute.

Er werd in de afgelopen periode onder meer gezocht door de politie, de kustwacht, Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de brandweer. Ook zo'n zestig vrijwilligers van het Veteranen Search Team zochten naar de Katwijkse.