In een groot deel van het land geldt vanaf het einde van vrijdagmiddag code oranje, meldt het KNMI. Alleen in de provincies Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant is nog code geel van kracht.

Later in de middag en in de eerste helft van de avond trekt een smalle maar felle buienlijn met onweer over Nederland, van Zeeland naar de Wadden.

In Limburg gaat code oranje om 17.00 uur in, de rest van de provincies volgt tussen 18.00 en 20.00 uur.

De buien nemen naarmate ze over het land trekken in intensiteit toe en kunnen gepaard gaan met windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Er is kans op hagel en veel neerslag in zeer korte tijd.

Volgens Weerplaza zullen de buien snel overtrekken, waardoor in de meeste regio's slechts een half uur sprake zal zijn van "heftig weer".

Rond 10.00 uur lag het koufront, dat onze kant op komt, nog boven Frankrijk.

Minder treinen in oosten van het land

Vrijdagmiddag en -avond rijden er minder NS-treinen in Oost-Nederland. Deze aangepaste dienstregeling is van kracht tussen 16.00 uur en 20.00 uur.

Tussen Amersfoort en Deventer en tussen Ede-Wageningen en Nijmegen rijden minder intercity's. Tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Nijmegen en Wijchen rijden minder sprinters.