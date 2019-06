De politie heeft vrijdagochtend de zoekactie naar de sinds 29 mei vermiste Anja Schaap (33) uit Katwijk uitgebreid. Samen met de Kustwacht, Staatsbosbeheer en De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) worden de Noord Duinen en de Buitenwatering doorzocht.

Aan de zoekacties doen ook al de hele week zo'n zestig vrijwilligers van het Veteranen Search Team mee.

De vrouw vertrok in de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 mei rond 1.00 uur uit het café De Blauwe Bock in het centrum van Katwijk richting haar huis. Sindsdien is er niets van haar vernomen. De politie laat weten dat Schaap op camerabeelden lopend op weg naar huis is te zien.

Haar tas met daarin haar telefoon en andere persoonlijke spullen werd de vrijdag daarop door de politie gevonden in een sloot aan de Melkweg, die de route van het café naar haar woning onderzocht.

Verder blijkt uit camerabeelden dat ze rond 3.45 uur is gesignaleerd op de Kanaaldijk in Katwijk. Dit water ligt niet op route naar haar huis.

Woensdag werd door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen samen met de brandweer in het water van de Binnenwatering aan de Kanaaldijk gezocht, maar niks gevonden.

Politie houdt alle opties open en behandelt vermissing als urgent

De politie spreekt van een "urgente vermissing" en niet van een "gewone vermissing". Maandelijks worden er in de gemeente Den Haag driehonderd personen als vermist opgegeven, waarvan 5 procent als urgent wordt aangemerkt.

"Bij een gewone vermissing zijn er geen directe aanwijzingen van bedreiging, gevaar of risico. En er is vaak een aanleiding bekend die het ‘weglopen’ zou kunnen verklaren", aldus de politie.

Bij een gewone vermissing zijn er vaak ook aanwijzingen dat het om een bewuste actie gaat, zoals het meenemen van geld en goederen.

"Bij een urgente vermissing zijn er substantiële aanwijzingen dat vermiste in gevaar is doordat de vermissing in complete tegenstelling is tot het normale gedrag, of er zijn aanwijzingen dat de vermiste persoon slachtoffer is van een misdrijf", aldus de politie.

Tot nu toe zijn er in de vermissingszaak van Schaap geen directe aanwijzingen voor een misdrijf dan wel zelfdoding.