Een senior eindredacteur van Omroep Zeeland raakt zijn baan kwijt vanwege een ernstig verstoorde arbeidsrelatie na seksueel overschrijdend gedrag en een omstreden blog, blijkt uit een donderdag openbaar geworden vonnis van de kantonrechter.

De man was sinds 1989 in dienst bij de omroep. In de functie van senior eindredacteur stuurde hij tien à vijftien personen rechtstreeks aan. Daarnaast was hij plaatsvervangend hoofdredacteur.

De man was in januari in een café in Middelburg aanwezig bij een afscheidsborrel van een collega. Hij zou daar te veel hebben gedronken en zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie jegens twee vrouwelijke collega's. In februari werd hij geschorst in afwachting van verder onderzoek.

Een bedrijfsrechercheur deed onderzoek naar het voorval. Er is met meerdere collega's en de man zelf gesproken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de senior eindredacteur twee vrouwelijke medewerkers van Omroep Zeeland ongewenst had betast.

De man is door Omroep Zeeland geconfronteerd met de uitkomsten van het onderzoek en betuigde spijt. Hij mocht onder meer vanwege zijn spijtbetuiging en lange dienstverband onder strenge voorwaarden in dienst blijven.

Blog over foto van Alfred Eisenstaedt

Op 19 maart plaatste de man op zijn persoonlijke Facebook-pagina een blog over een beroemde foto van Alfred Eisenstaedt. Op de foto staat een dronken matroos die rond de overwinning op Japan in 1945 een voorbijlopende vrouw kust.

Verschillende collega's, onder wie de vrouwen die eerder waren betast, dienden na het zien van de blog een klacht in. Het blog leidde tot ernstige onrust op de redactie. Na die klachten heeft Omroep Zeeland de eindredacteur laten weten dat de arbeidsrelatie onherstelbaar is verstoord. Hij werd vervolgens op non-actief gesteld.

Gedrag op afscheidsborrel en blog geen redenen voor ontslag

De rechter oordeelt dat Omroep Zeeland het gedrag op de afscheidsborrel niet als reden voor ontslag mag aandragen, omdat dit eerder werd afgedaan met een berisping. Ook het plaatsen van het blog is volgens de rechter geen aanleiding voor ontslag. Wel vindt de rechter dat de man niet kan terugkeren, omdat de arbeidsverhoudingen "ernstig verstoord zijn".

De kantonrechter besliste woensdag dat de arbeidsovereenkomst per 1 september wordt ontbonden. De senior eindredacteur krijgt een reguliere transitievergoeding, maar geen ontslagvergoeding.