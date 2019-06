Nederland krijgt vanaf vrijdagmiddag weer te maken met flinke onweersbuien en zware windstoten. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De weersomstandigheden zullen volgens Weerplaza pas op Eerste Pinksterdag verbeteren.

Heel het land krijgt vrijdag te maken met temperaturen van 23 tot 27 graden. Code geel geldt vanaf de tweede helft van de middag voor de zuidwestelijke provincies. In de loop van de dag gaat de waarschuwing ook voor de andere provincies gelden.

De buien gaan gepaard met hagel en bliksem. Ook zullen er zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Welke plaatsen precies te maken krijgen met het slechte weer, is niet duidelijk.

Weerplaza kan al wel melden dat de buien van korte duur zijn. Die duren ongeveer een uur, in tegenstelling tot het noodweer van de afgelopen twee dagen. In die korte periode kan wel veel regen vallen.

Rijkswaterstaat verwacht vrijdag een zware avondspits vanwege de slechte weersomstandigheden en het pinksterweekend. Weggebruikers wordt aangeraden om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te raadplegen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Vrijdag 25° 10° ZO 4 Zaterdag 18° 12° Z 5 Zondag 20° 10° ZW 3 Maandag 19° 12° NO 3 Dinsdag 19° 12° N 3

Vanaf zaterdag minder kans op regen

Ook zaterdag gaat het regenen, maar volgens Weerplaza zullen deze buien weinig problemen veroorzaken. De dag zal voornamelijk gekenmerkt worden door de matig tot krachtige wind.

Aan de kust is zelfs enige tijd sprake van harde wind. Daar zullen windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Elders in het land ontstaan windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. De kracht van de wind neemt in de loop van de dag af.

Vanaf zondag wordt het weer beter. Dan blijft het in bijna heel het land droog en zal de zon nu en dan doorbreken. Zowel zondag als maandag liggen de temperaturen tussen 17 en 20 graden. Op Tweede Pinksterdag neemt de kans op regenbuien weer toe.