Peter M., de man die zaterdag is weggelopen uit de kliniek FPA Fivoor in Den Dolder, is donderdag aangehouden op treinstation Breda. Eerder werd gemeld dat de man mogelijk gevaarlijk was.

De man zag zaterdag tijdens een uur onbegeleid verlof kans om niet meer terug te keren naar de kliniek in Den Dolder.

Donderdag rond 13.30 uur werd hij in Breda herkend door passanten. M. wordt snel teruggebracht naar de kliniek en zijn familie is ingelicht.

M. kreeg vorig jaar in hoger beroep een jaar verplichte behandeling opgelegd, nadat hij in Dordrecht een valse bommelding had gedaan.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de directie van de kliniek op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven over hoe de man heeft kunnen weglopen. De directie heeft gemeld M. niet als een groot gevaar te zien.

De moeder en de zus van M. waren het hier niet mee eens. In de latenightshow Pauw zei de zus van de man bang te zijn dat hij hen iets zou aandoen.