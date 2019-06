De politie heeft meer dan vijftig tips binnengekregen over Peter M., die zaterdag wegliep uit de kliniek FPA Fivoor in Den Dolder. Agenten lieten woensdagavond weten dat de man, die door de rechter verplicht was een behandeling te volgen, mogelijk gevaarlijk is.

"Informatie over zijn verblijfplaats is nog steeds welkom", aldus de politie. Wie de man ziet, moet direct 112 bellen.

De woordvoerder zei eerder tegen NU.nl dat wordt gezocht op "voor de hand liggende plaatsen", maar kon niet specificeren waar dit precies was.

M. had zaterdag drie uur verlof, waarvan het laatste uur onbegeleid was. Hij keerde tijdens dat laatste uur niet terug. Hij kreeg in 2018 verplichte behandeling in een kliniek opgelegd nadat hij een valse bommelding had gedaan. M. werd ontslagen van rechtsvervolging.

Michael P. behandeld in dezelfde kliniek

FPA Fivoor is ook de kliniek waar Michael P. werd behandeld toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde in september 2017. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de directie woensdagmiddag dan ook op het matje geroepen om tekst en uitleg te geven over hoe deze ontsnapping heeft kunnen gebeuren.

Volgens de directie van de kliniek vormt M. niet direct een groot gevaar voor zijn omgeving en zijn direct de autoriteiten ingeschakeld toen zijn verdwijning werd ontdekt.

De moeder en zus van M. zeggen, onder meer in Pauw, dat ze bang zijn dat hij hen iets aandoet. De politie sluit niet uit dat hij een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.