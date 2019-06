De politie heeft donderdag tijdens het opruimen van een omgewaaide boom in het Zeeuwse Oud-Vossemeer een professionele cocaïnewasserij aangetroffen in een boerenschuur. Er is niemand aangehouden.

Het grote drugslab werd ontdekt bij het opruimen van een boom die tijdens het noodweer van de afgelopen dagen was omgevallen. Tijdens het opruimen werd een "bijzondere lucht" geroken. Ook zagen mensen enkele verdachte mannen rond de schuur lopen.

De agenten troffen uiteindelijk een grote professionele cocaïnewasserij aan. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne dat voor het transport in een andere stof verwerkt is teruggewonnen. Bij de productie van synthetische drugs kunnen onder meer giftige stoffen vrijkomen en kan brand uitbreken.

Het gaat om een van de grootste drugslabs die ooit in Nederland zijn ontdekt, meldt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door PZC. De politie onderzoekt nog of het daadwerkelijk het grootste lab van Nederland is. Het gaat om een schuur van 15 bij 45 meter. Of het lab het grootste is vanwege bijvoorbeeld de afmeting of de productiecapaciteit, kan de woordvoerder niet zeggen.

Het drugslab wordt ontmanteld en de recherche doet onderzoek. De ontmanteling zou nog enkele dagen kunnen duren.