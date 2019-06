De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zet medewerkers onder druk om verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers niet in te trekken, meldt NRC donderdag. De reden hiervoor zijn de bijbehorende procedures die de dienst veel geld en tijd kosten.

De krant meldde onlangs in het bezit te zijn gekomen van interne documenten van de IND. Daarin staat onder meer dat het team Intrekkingen in Zwolle vanuit het management druk ervaart om zo min mogelijk verblijfsvergunningen in te trekken.

"De focus ligt op snelle niet-intrekkingen in plaats van op het daadwerkelijk intrekken van verblijfsvergunningen (dat wil zeggen de bewerkelijke zaken). We vinden dat we te veel bezig zijn met geld genererende acties", staat volgens het NRC in een van de documenten.

Een woordvoerder van de IND verwijst naar een in mei uitgebracht rapport over vermeende misstanden waarover een klokkenluider sprak. Volgens de klokkenluider zouden criminele of liegende asielzoekers ten onrechte hun verblijfsvergunning hebben behouden.

Commissie: Geen misstanden, maar verbeterpunten

De zaak is onderzocht door een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Johan de Leeuw. Die concludeerde dat er geen sprake was van misstanden, maar wel van verbeterpunten.

De IND laat volgens de commissie steken vallen bij het intrekken van de verblijfsvergunning van criminele asielzoekers. Van een patroon en van opzet zou geen sprake zijn.

Toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) gaf destijds aan dat alle aanbevelingen worden opgepakt door de IND. Volgens de woordvoerder wordt de Tweede Kamer later dit jaar op de hoogte gesteld van de voortgang.