Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moet duizenden kilometers aan gevaarlijke gasleiding versneld worden aangepakt. Dat wordt donderdag geconcludeerd in een onderzoek naar de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag.

Bij de explosie in januari werden meerdere woningen compleet verwoest. Negen personen raakten gewond, onder wie een man die pas na acht uur bevrijd kon worden.

De oorzaak van het ongeval ligt "in een scheur in de hoofdgasleiding in die straat". Het gaat hierbij om een grijs gietijzeren gasleiding, die vanaf 1900 tot medio jaren zeventig werd gebruikt in het gasdistributienet.

De voorganger van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zei in 2002 al zorgen te hebben over de grijs gietijzeren leiding, omdat deze niet bestand is tegen buiging die kan ontstaan door sterk zakkende grond. "Een leiding kan hierdoor ineens breken."

Het SodM voegt hier nu aan toe dat bijvoorbeeld grondtrillingen ook voor een scheur kunnen zorgen.

Geen strafrechtelijk verwijt te maken

Geen van de betrokkenen is een strafrechtelijk verwijt te maken, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Netbeheerder Stedin was namelijk al bezig met het vervangen van de gevaarlijke gasleidingen.

Het SodM vraagt alle netbeheerders ook om, naast het vervangen van de grijs gietijzeren gasleidingen, vaker controle uit te voeren in dichtbevolkt gebied.