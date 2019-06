Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag bepleit dat verdachte Ad K. geenszins onder druk is gezet toen hij een verklaring aflegde over zijn betrokkenheid bij de moord op Patrick van Dillenburg in 2002. Daarmee weerspreekt het OM de lezing van de verdediging.

Dinsdag bracht EenVandaag naar buiten dat bij de aanhouding van K. de zogenoemde Mr. Big-methode was ingezet door de politie. Undercoveragenten creëren daarbij een fictief crimineel netwerk rond de verdachte om hem zo tot een bekentenis te verleiden.

De officieren bestempelden de uitzending van EenVandaag tijdens de inleidende zitting als "tendentieus" en "eenzijdig". "De verdachte is niet onder druk gezet en er is hem ook geen geld geboden in ruil voor een verklaring", aldus het OM.

Donderdag werd duidelijk dat K. op meerdere momenten tegenover een infiltrant heeft verklaard dat hij Van Dillenburg heeft doodgeschoten. "Hij is weggewerkt en wordt 100 procent niet meer teruggevonden", waren de woorden van K. tegen de agent.

Slachtoffer zou mogelijk in shredder zijn gegooid

Het slachtoffer zou zijn begraven, maar uit angst voor ontdekking weer opgegraven zijn en in een shredder zijn gegooid. Het motief voor de moord zou een conflict in het drugsmilieu zijn. Onder anderen Van Dillenburg zou een partij van 50 kilo cocaïne hebben gestolen.

De man verdween in 2002 en is nooit meer teruggevonden.

OM en verdediging hebben verschillende lezing van opnamen

Het OM zegt dat de verklaringen van de infiltrant niet op zichzelf staan, maar dat hij in persoonlijke gesprekken met zijn vriendin heeft verteld dat hij zijn "geheim heeft opgebiecht", "open kaart heeft gespeeld" en mogelijk "jaren kan gaan zitten". Deze gesprekken zijn opgenomen met opnameapparatuur in de woning van de twee.

De advocaten van K. waren zeer verbaasd over de opmerkingen over de opnamen. Het opbiechten van het geheim zou niet op het verhaal tegen de infiltrant slaan en het "jaren gaan zitten" zou niet te horen zijn.

Advocaat Vito Shukrula verzocht de rechtbank dan ook de opnamen af te spelen, zodat dit voor iedereen te horen zou zijn. De rechter besloot dit echter achter gesloten deuren te doen.

Shukrula en zijn collega Alexander Gerbrandij benadrukten dat hun cliënt gouden bergen is beloofd en dat hij daarvoor moest aantonen dat hij een geharde crimineel was. Enig bewijs dat hun cliënt Van Dillenburg daadwerkelijk heeft vermoord, is er volgens hen niet.

Verdachte laat weten 'al dertig jaar een junk' te zijn

K. legde zelf ook een emotionele verklaring af, waarin hij vertelde dat hij "al dertig jaar een junk" is. "De uitkering van mijn vriendin en die van mij waren stopgezet, dus ik kon het geld goed gebruiken."

Het geld waar K. op doelde, zou hij volgens de infiltrant "met bakken gaan binnenslepen" als hij voor hem zou komen werken. K. moest hem van zijn waarde overtuigen. "Daarom spelde ik hem dat verhaal over Van Dillenburg op zijn mouw."

De infiltrant had hem ook voorgespiegeld 200.000 euro te zullen investeren in een restaurant in Cambodja dat K. wilde opzetten.

De rechtbank boog zich donderdag nog niet over de ingezette undercovermethode, omdat het daar nog te vroeg voor was. Dat zal later in deze zaak nog aan de orde komen.

De rechtbank moet nog beslissen of K. vast blijft zitten.