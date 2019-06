Vanuit heel Nederland zijn donderdag meldingen binnengekomen van schade en overlast door het noodweer.

In Utrecht werd, zo meldde Weeronline, een windstoot gemeten van 127 kilometer per uur.

Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot vier centimeter in doorsnee. De extreem zware regenval zorgde in het hele land voor veel wateroverlast. Lokaal viel wel tot 50 mm regen, De hevige windstoten en grote hagelstenen zorgden voor veel schade. Hulpdiensten rukten uit vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken.

Onweer in Heesch, Noord-Brabant. (Foto: René Hillebrand)

Ook in Amsterdam zorgt het weer voor flink wat overlast. Zo waaide aan de Sumatrakade in Amsterdam-Oost een deel van een dak op straat, zo meldt AT5. In het centrum van de hoofdstad zijn verschillende bomen omgewaaid.

Het KNMI had in de eerste instantie voor woensdagavond code geel afgegeven voor heel Nederland. In de nacht van woensdag op donderdag werd opgeschaald naar code oranje voor alle Nederlandse provincies, behalve Zeeland. Het KNMI heeft inmiddels de waarschuwing met code oranje afgeschaald. Deze geldt nu alleen nog voor de noordelijke helft van het land.

'Vermijd open water en buitenactiviteiten'

De meteorologische dienst waarschuwde eerder al dat het verkeer en buitenactiviteiten kunnen worden verstoord door het weer. Het is verstandig open water te mijden en niet onder bomen te schuilen, aldus het KNMI.

Dinsdagavond trok er ook zwaar onweer over Nederland; in het hele land gold code oranje. Regen en windstoten leidden tot veel overlast, ontwortelde bomen en afgewaaide dakpannen. Ook het treinverkeer ondervond veel hinder.

KNMI: Buien verplaatsen zich naar het noorden

Volgens het KNMI zijn de grootste onweersbuien inmiddels voorbij. In het zuiden en midden van het land kan echter nog wel af en toe onweer voor komen.

Ook regent het nog stevig door. De buien verplaatsen zich volgens het meteorologisch instituut langzaam noordwaarts.