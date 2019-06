Vanuit heel Nederland zijn donderdag meldingen over schade en overlast door het noodweer binnengekomen. Het is de tweede dag op rij dat Nederland te maken kreeg met deze flinke onweersbuien.

Het KNMI had in eerste instantie voor woensdagavond code geel afgegeven voor heel Nederland, maar in de nacht van woensdag op donderdag werd tijdelijk opgeschaald naar code oranje voor alle provincies, met uitzondering van Zeeland.

De extreem zware regenval zorgde in het hele land voor veel wateroverlast. Lokaal viel tot wel 50 millimeter regen. De hevige windstoten en grote hagelstenen zorgden voor veel schade en hulpdiensten moesten uitrukken vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken.

In Amsterdam raakten vijf mensen lichtgewond tijdens de storm, onder wie iemand door een omgevallen boom nabij de Amstel. De brandweer rukte ongeveer 150 keer uit voor stormschade en wateroverlast.

Zwaarste windstoot gemeten in Utrecht

De zwaarste windstoot van 127 kilometer per uur werd gemeten in Utrecht, aldus Weeronline. Normaal valt volgens het weerbureau in de maand juni gemiddeld 68 millimeter regen, maar lokaal was dat nu ruim 40 millimeter.

In Udenhout werden in een zorgcentrum kamers ontruimd vanwege wateroverlast. Die ontstond volgens Omroep Brabant doordat het dak van het zorgcentrum de hoeveelheid regen niet aankon.

Op luchthaven Schiphol was vanwege de weersomstandigheden een tijdelijk afhandelingsverbod van kracht om het personeel te beschermen. Vliegtuigen moesten uitwijken naar andere vliegvelden of kwamen met vertraging aan.

Komende dagen nog kans op onweer

De neerslag trekt donderdagochtend naar het noorden weg en vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog. De temperaturen zullen volgens Weerplaza vrijdag weer stijgen.

Er is de komende dagen nog kans op soms pittige regen- en onweersbuien, met name in het oosten en noorden van het land. Er wordt volgens Weerplaza niet veel regen verwacht, maar wel hagel en zware windstoten.

Dinsdagavond trok er ook zwaar onweer over Nederland; in het hele land gold code oranje. Regen en windstoten leidden tot veel overlast, ontwortelde bomen en afgewaaide dakpannen. Ook het treinverkeer ondervond veel hinder.