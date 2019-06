De brandweer is aan de Sietze Hepkemalaan in de Friese plaats Sint Nicolaasga bezig met de ontruiming van een woonzorgcomplex waar brand is uitgebroken.

Volgens een woordvoerder van de brandweer wonen in het pand ongeveer twintig tot 25 mensen.

De Veiligheidsregio Friesland laat aan NU.nl weten dat de brandweer gealarmeerd werd nadat een BHV'er in een woning in het pand rook had ontdekt.

De brandweer is bezig met blussen.