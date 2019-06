In een zorgcomplex aan de Sietze Hepkemalaan in de Friese plaats Sint Nicolaasga, is donderdag één dode gevallen bij een brand.

Rond 01.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag werd het sein brand meester gegeven en konden de bewoners nadat het gebouw was onderzocht, terugkeren naar het complex. Enkelen moesten vanwege brandschade elders in het complex worden ondergebracht.

De Veiligheidsregio Friesland laat aan NU.nl weten dat de brandweer gealarmeerd werd nadat een BHV'er in een woning in het pand rook had ontdekt.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk.