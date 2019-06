De politie Utrecht heeft woensdagavond een opsporingsbericht met gegevens over de 43-jarige Peter M. verspreid. De man is ontsnapt uit een kliniek in Den Dolder en kan een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormen. M. zat op de forensische psychiatrische afdeling van de kliniek en had zaterdag een uur onbegeleid verlof. Hij keerde echter niet terug.

Het gaat om de voormalige kliniek van Michael P., die door de rechtbank is veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber.

M. kwam in deze kliniek terecht na een veroordeling voor een mishandeling en een valse bommelding. De man zou psychotisch zijn; hij zou hebben gedreigd een atoombom te laten ontploffen in Dordrecht.

De politie heeft woensdagavond een foto van M. verspreid. "De man heeft over enige tijd dringend medicatie nodig", aldus de politie. "Het valt niet uit te sluiten dat hij een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving."

'Benader de man niet zelf en bel meteen 112'

Mensen die de man zien, moeten hem volgens de politie niet zelf te benaderen, maar direct het alarmnummer 112 bellen.

In de forensische psychiatrie worden mensen behandeld die vanuit complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag of delictgedrag vertonen of hebben vertoond. In de behandeling ligt er een expliciete focus op het terugdringen van het risico van recidive.

Minister Dekker wil snel uitleg van de kliniek

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft de directie van FPA Fivoor in Den Dolder woensdag meteen op het matje geroepen. Hij wilde woensdagmiddag tekst en uitleg over het incident. De kliniek ligt sinds de zaak-Anne Faber al langer onder vuur.

"Ik begrijp dat deze gebeurtenis veel vragen oproept. Die vragen heb ik ook", zegt Dekker in een reactie. Zo wil de minister onder meer weten welke risico's er zijn.

Kliniek: M. vormt vermoedelijk nu geen groot risico

Bestuurder Erik Masthoff van de kliniek stelt tegen de NOS dat de man vermoedelijk "op dit moment geen groot risico voor de omgeving vormt". Maar het is wel belangrijk dat M. snel terugkeert in de kliniek voor zijn behandeling, beklemtoont hij.

M. ging afgelopen weekend drie uur met verlof volgens het vrijhedenplan van de kliniek. De eerste twee uur hiervan waren begeleid. In het derde uur mocht hij zich onbegeleid voortbewegen. Hij verdween tijdens dit laatste uur.

Den Dolder ligt onder vuur na moord op Anne Faber

Juist het vrijhedenplan was een van de kritiekpunten van onder meer de inspecties, die de kliniek doorlichtten na de zaak-Anne Faber. Zo werd onder meer ontdekt dat P. voordat hij naar de kliniek was overgeplaatst al vrijheden kreeg toegekend volgens een vaste procedure.

Ook was er in het geval van P. te weinig toezicht op het verloop van de uitbreiding van die vrijheden.

Burgemeester is woest: Dit is 'onaanvaardbaar"

Burgemeester Koos Janssen van Zeist - waar Den Dolder onder valt - zegt in het AD dat de maat vol is. Hij noemt het "onaanvaardbaar" dat de kliniek de gemeente niet van de ontsnapping van M. op de hoogte heeft gesteld. "De kliniek moet zich bekommeren om de veiligheid van de samenleving", stelt Janssen met klem.

Een woordvoerder van de gemeente laat woensdagavond, nadat de politie haar opsporingsbericht had verspreid, weten dat er "momenteel geen aanwijzingen zijn dat de veiligheid in en rond Den Dolder in het geding is".

Volgens het AD heeft een school in Den Dolder woensdag uit voorzorg besloten de leerlingen binnen te houden. De gemeente kan dit bericht niet bevestigen en weet niet of donderdag meer scholen een dergelijke maatregel nemen.