De rechtbank Maastricht zal op 27 augustus de plek bezoeken waar in 1998 het lichaam van Nicky Verstappen werd gevonden. Verdachte Jos B. zal daar ook bij aanwezig zijn. De man blijft tot die tijd vastzitten in voorlopige hechtenis.

De advocaat van B., Gerald Roethof, had de rechtbank verzocht zijn cliënt vrij te laten, omdat er te weinig bewijs is voor zijn betrokkenheid bij het doden en vermoedelijk seksueel misbruiken van de jongen.

De advocaat benadrukte dat de doodsoorzaak van Verstappen nooit is vastgesteld en het dus ook niet zeker is of er een misdrijf is gepleegd. De sporen die zouden wijzen op seksueel misbruik kunnen volgens een deskundige ook op een andere manier zijn ontstaan.

Volgens de rechtbank is het lichaam van Verstappen op zo'n manier aangetroffen dat het vermoeden bestaat dat hij daar is neergelegd. Pathologisch onderzoek zou erop wijzen dat de jongen wel degelijk is misbruikt. Ook vraagt de rechtbank om een verklaring voor de aangetroffen DNA-sporen van de verdachte.

Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen tegen B. blijven bestaan en blijft hij daarom vastzitten.

Schouw gehouden op vindplaats

De rechtbank stemde in met het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om een zogenoemde schouw te houden op de Brunssummerheide. Daar is Verstappen in augustus 1998 gevonden.

Het OM denkt dat het van waarde kan zijn om de rechtbank te tonen waar de elfjarige jongen destijds lag, wat de afstand was tot het kamp waar hij verbleef en waar B. staande werd gehouden.

Ook familieleden van Verstappen en eventueel misdaadverslaggever Peter R. de Vries mogen hierbij aanwezig zijn.

Jos B. heeft verklaring op papier gezet

Op de zitting van woensdag werd duidelijk dat B. een verklaring op schrift heeft gezet, maar die nog niet wil voorlezen. Hij wacht daarmee tot een geschikt moment. Het is onduidelijk wanneer B. zijn verklaring wel in de rechtszaal zal voorlezen.

Op 20 november staat een regiezitting in deze zaak gepland. Mogelijk is er eind augustus nog een openbare zitting. De inhoudelijk behandeling zal pas in 2020 plaatsvinden.