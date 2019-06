De directie van FPA Fivoor in Den Dolder, waar zaterdag een psychiatrische patiënt uit ontsnapte, is op het matje geroepen door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Hij wil woensdagmiddag tekst en uitleg over hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden bij de kliniek die sinds de zaak-Anne Faber al langer onder vuur ligt.

"Ik begrijp dat deze gebeurtenis veel vragen oproept. Die vragen heb ik ook", zegt Dekker in een reactie. Zo wil de minister onder meer weten welke risico's er zijn.

De 44-jarige Peter M. zou psychotisch zijn. Hij kreeg vorig jaar een jaar behandeling opgelegd nadat hij gedreigd had een atoombom te laten ontploffen in Dordrecht.

M. ging afgelopen weekend drie uur met verlof volgens het vrijhedenplan van de kliniek. De eerste twee uur hiervan waren begeleid, in het derde uur mocht hij zich onbegeleid voortbewegen. Hij verdween tijdens dit laatste uur.

Juist het vrijhedenplan was een van de kritiekpunten van onder meer de inspecties, die de kliniek doorlichtten na de zaak-Anne Faber. Zo werd onder meer ontdekt dat Michael P. nog voordat hij ook maar in de kliniek was overgeplaatst al vrijheden kreeg toegekend volgens een vastgezet plan.

Ook was er in het geval van P. te weinig toezicht op het verloop van de uitbreiding van die vrijheden.