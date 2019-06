Alle stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie worden met ingang van het seizoen 2020/2021 volledig rookvrij. Het handhaven van het verbod wordt echter lastig.

Het komend seizoen dient als overgangsperiode waarin een ontmoedigingsbeleid wordt gehanteerd. Initiatiefnemers Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie hebben hier afspraken over gemaakt met alle 34 betaaldvoetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij.

Zij benadrukken dat supporters naar het stadion komen voor een voetbalwedstrijd en dat niet-rokers vanwege de vaste zitplaatsen geen inspraak hebben in of ze naast een roker zitten. Het rookverbod gaat voor alle plekken in de stadions gelden.

In een aantal voetbalstadions geldt momenteel al een volledig of gedeeltelijk rookverbod. Bij Vitesse, Ajax en Almere City FC is roken officieel niet toegestaan, maar in de praktijk komt het weleens voor dat supporters in het stadion toch een sigaret opsteken.

Mogelijk straffen bij herhaaldelijk roken

De initiatiefnemers erkennen dat handhaving lastig gaat worden, maar melden ook dat ze hier komend seizoen voorbereidingen voor gaan treffen. Supporters die zich niet aan het verbod houden, krijgen het verzoek hun sigaret te doven. Er volgen straffen bij herhaaldelijk roken, maar verdere details hierover zijn woensdag niet bekendgemaakt.

De wedstrijden van het Nederlands elftal en andere vertegenwoordigende elftallen zijn al rookvrij. Ook steeds meer amateurverenigingen hanteren een rookverbod. Alle amateurcomplexen moeten vanaf 2024/2025 rookvrij zijn.