Een veroordeelde psychiatrisch patiënt uit de forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder is zaterdag na een uur onbegeleid verlof niet teruggekomen, bevestigt de kliniek na berichtgeving in het AD. De kliniek FPA Fivoor ligt al een tijd onder vuur, omdat Michael P. hier ook werd behandeld toen hij Anne Faber in 2017 verkrachtte en doodde.

De 44-jarige Peter M. zou psychotisch zijn en lijdt aan schizofrenie, zegt zijn familie tegen de krant.

Peter M. verbleef op een gesloten afdeling, waar aan resocialisatie wordt gewerkt en patiënten stapje voor stapje vrijheden krijgen. Zodoende had hij drie uur verlof, waarvan hij het laatste uur zonder begeleiding mocht doorbrengen. Hij meldde zich daarna niet meer.

De kliniek heeft melding gemaakt van het incident bij de betrokken instanties. De politie is op de hoogte gebracht en is een zoekactie gestart.

Zowel de politie, het Openbaar Ministerie (OM) als het ministerie van Justitie en Veiligheid kon niet reageren.

De kliniek kan niet bevestigen dat het gaat om Peter M., maar meldt wel dat de ontsnapte patiënt geen tbs-maatregel opgelegd had gekregen.

M. ontoerekeningsvatbaar en veroordeeld tot psychiatrische behandeling

Peter M. is in 2018 in hoger beroep veroordeeld tot een jaar psychiatrische behandeling. Hij had via internet gedreigd met het opblazen van het station van Dordrecht met een atoombom.

Een aantal dagen na de dreigementen viel Peter M. in de stad een man die boodschappen in zijn auto zette aan. Hij zou toen een mes bij zich hebben gehad.

Uit onderzoek is gebleken dat Peter M. ontoerekeningsvatbaar was en daarom is hij ontslagen van rechtsvervolging.

Kliniek lag al onder vuur na zaak-Anne Faber

Er zijn na de zaak-Anne Faber meerdere onderzoeken naar de kliniek uitgevoerd. Daaruit is onder meer gebleken dat FPA Fivoor volgens een vastgesteld stappenplan te snel vrijheden aan Michael P. toekende. Daarbij stelde niemand de vraag of die vrijheden al wel toegekend moesten worden én was er geen goede controle.

Michael P. is vorig jaar veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij is in hoger beroep gegaan, de uitspraak hierin wordt 5 juli gedaan.