Jos B. heeft een verklaring op schrift gezet, maar weigert deze nog uit te spreken. Dat is woensdag duidelijk geworden op een inleidende zitting tegen de man die ervan verdacht wordt Nicky Verstappen seksueel te hebben misbruikt en te hebben omgebracht in 1998.

B. is de afgelopen maanden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). In het rapport staat onder andere dat hij een verklaring op papier heeft gezet en dat deze in het bezit van zijn advocaat Gerald Roethof is.

De rechtbank van Maastricht drukte B. op het hart dat hij woensdag alle gelegenheid zou krijgen zijn verklaring naar voren te brengen, maar B. ging daar niet op in.

Waarover B. heeft verklaard, is niet duidelijk. Hij gaf eerder aan op het juiste moment te wachten voordat hij openheid van zaken zou geven.

Meerdere DNA-sporen aangetroffen op lichaam Verstappen

Mogelijk wil hij uitleg geven over hoe er in totaal 21 DNA-sporen van hem zijn aangetroffen op de kleding van Verstappen, het overgrote deel op de onderbroek van de elfjarige jongen.

Dankzij deze DNA-sporen kon B. vorig jaar worden aangehouden in Spanje. Sinds die tijd heeft hij voornamelijk gezwegen. Hij heeft het dossier nog nauwelijks gelezen, naar eigen zeggen omdat hij niet gelooft dat hij een eerlijk proces krijgt.

Verdachte volgens advocaat 'doodnormale man'

Roethof heeft volgens De Telegraaf op zitting duidelijk gemaakt dat uit het onderzoek van het PBC verder is gebleken dat B. geen psychische stoornis heeft. De advocaat vat het volgens de krant zo samen dat zijn cliënt een "doodnormale man" is. Wel zijn er aanwijzingen voor pedofilie geconstateerd.

Of er kans is op herhaling en of B. volledig toerekeningsvatbaar is, kon niet worden vastgesteld.

De advocaat vroeg de rechtbank wederom zijn cliënt vrij te laten. Roethof benadrukte nogmaals dat er geen bewijs is van het misbruik van de jongen en ook de doodsoorzaak is niet vast komen te staan.

Inhoudelijke behandeling loopt vertraging op door sterfgeval

Woensdag werd duidelijk dat de inhoudelijke behandeling van de zaak vertraging oploopt omdat een forensisch medewerker van de politie is omgekomen bij een ernstig ongeval. Die persoon was betrokken bij het opstellen van het strafdossier. Het proces begint daardoor pas in 2020.

Verstappen verdween in 1998 toen hij op een zomerkamp op de Brunssummerheide in Limburg was. Zijn lichaam werd een dag later gevonden. Er zijn aanwijzingen dat de jongen seksueel is misbruikt. Het OM gaat ervan uit dat de jongen een onnatuurlijke dood is gestorven.

Om meer duidelijkheid te verschaffen wil het OM graag een schouw houden op de Brunssummerheide. De officieren van justitie willen laten zien waar het kamp werd gehouden en waar het lichaam van Verstappen. De rechtbank moet hier nog over beslissen.