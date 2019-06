Woensdag wordt een bewolkte dag. Overdag is er kans op een enkele bui en in de ochtend kan zich lokaal wat nevel of mist vormen.

De minimumtemperatuur komt woensdag uit rond de 16 graden.

In de middag kan er vooral in het westen van het land nog wat regen vallen. In het oosten en het noordoosten van het land blijft het woensdag naar alle waarschijnlijkheid droog.

In de nacht van woensdag op donderdag is er echter kans op zware regenbuien.