Het noodweer van dinsdagavond heeft in het hele land voor overlast en schade gezorgd. Uit verschillende plaatsen komen meldingen van omgewaaide bomen.

In Eindhoven zijn bomen op auto's gevallen. Een kwam op een auto terecht waar een vrouw en drie kleine kinderen zaten. Zij raakten voor zover bekend, niet gewond.

In Gelderland was ook veel last van ongevallen bomen. Vooral in de gemeente Rheden is de schade groot na een windhoos, zo meldde de brandweer. Tientallen auto's zijn beschadigd en zeker tien woningen.

Het treinverkeer is op meerdere plekken in de provincie niet mogelijk. Tussen Apeldoorn en Deventer is een bovenleiding kapot. Zeker tot 12.00 uur woensdag kunnen daar geen treinen rijden.

In Deventer raakte een kermisattractie beschadigd, meldde de Veiligheidsregio IJsselland. Zij sprak van ongeveer honderd meldingen. In het Overijsselse dorp Zwartsluis viel een boom op twee rijdende auto's. De inzittenden werden behandeld door ambulancepersoneel.

KNMI gaf code oranje af voor heel Nederland

Het KNMI gaf dinsdagavond code oranje af voor het hele land. Het meteorologisch instituut gaf de waarschuwing af vanwege zeer zware harde windstoten en onweersbuien, terwijl er lokaal ook veel regen viel.

De buien trokken van het zuidwesten naar het noordoosten. Tijdens die buien ontstonden windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

Volgens Weerplaza konden de onweersbuien zelfs gepaard gaan met hagelbuien en zware windstoten met snelheden tot 120 kilometer per uur. Die bleven in het zuiden en westen van het land uit. In Eindhoven werd rond 22.10 uur een rukwind van 93 kilometer per uur gemeld.

Treinverkeer ondervind veel hinder van het noodweer

Omgewaaide bomen hebben dinsdagavond op meerdere plekken het treinverkeer gestremd. Tussen Doetinchem en Terborg kwam een boom vast te zitten onder de trein, tussen Geldrop en Weert kwam het treinverkeer stil te liggen toen een trein een boom raakte die op de bovenleiding was gevallen.

Ook op andere plaatsen in Noord-Brabant en Gelderland zorgden omgevallen bomen voor stremmingen van het treinverkeer, meldt spoorbeheerder ProRail. Tussen Deventer en Rijssen belandde een plaat op het spoor. Een trampoline die tegen een trein waaide legde het treinverkeer stil tussen Zevenaar en Duiven.

Van en naar Breda was geen treinverkeer mogelijk door een beschadigde bovenleiding. Monteurs mochten de schade pas herstellen als het niet meer onweerde. Dat gold ook voor het spoor tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, waar ook geen treinen reden door meerdere storingen die waarschijnlijk aan blikseminslag waren te wijten.

Tussen station Groningen en Groningen-Noord was in de avond ook geen treinverkeer mogelijk. Een trein was gestrand nadat die was gebotst op een omgevallen boom. Tussen Zwolle en Kampen was afrastering weggewaaid en stonden koeien op het spoor, meldt ProRail.