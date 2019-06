Het KNMI heeft dinsdagavond voor het hele land code oranje afgegeven. Momenteel geldt code oranje alleen nog voor provincies in het noorden en noordoosten van Nederland. Er worden zeer zware harde windstoten en onweersbuien verwacht, terwijl er lokaal ook veel regen kan vallen.

Eerder ging de waarschuwing al gelden voor Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, en Zeeland. In de laatste twee provincie is het ergste noodweer voorbij. In Zuid-Holland geldt nog code geel. Voor de noordelijke provincies was in eerste instantie al code geel afgegeven.

De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten. Tijdens die buien is er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur.

Volgens Weerplaza kunnen de onweersbuien zelfs gepaard gaan met hagelbuien en zware windstoten met snelheden tot 120 kilometer per uur. Die bleven in het zuiden en westen van het land uit, maar kunnen mogelijk nog wel voorkomen in het oosten. In Eindhoven werd rond 22.10 uur een rukwind van 93 kilometer per uur gemeld.

Vooralsnog zijn er weinig schademeldingen of meldingen over slachtoffers door het noodweer. De meeste bliksemontladingen gaan van wolk naar wolk en slaan dus niet ergens in, melden de meteorologen van Weerplaza.

Treinverkeer ondervindt hinder

Het treinverkeer heeft last van het onweer dat over Nederland trekt. Van en naar Breda kwamen de treinen stil te liggen door een beschadigde bovenleiding, meldt spoorbeheerder ProRail. Monteurs mochten de schade pas herstellen toen het niet meer onweerde.

Dat gold ook voor het spoor tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, waar ook geen treinen reden door meerdere storingen. Die zijn waarschijnlijk aan blikseminslag te wijten.

Ook tussen Oisterwijk en Boxtel kwam het treinverkeer door een blikseminslag stil te liggen.

Tussen Helmond en Eindhoven werd het treinverkeer tot stilstand gebracht door een gestrande trein en een boom die over het spoor ligt. Tussen Geldrop en Weert raakte een trein een boom die op de bovenleiding was gevallen. Een trampoline die tegen een trein waaide legde het treinverkeer stil tussen Zevenaar en Duiven.

Buitenactiviteiten afgelast of ingekort

Het noodweer arriveerde te laat om invloed te hebben op de avondspits. Rond 19.30 uur bereikten de eerste buien Zeeuws-Vlaanderen.

Op verschillende plekken in het zuiden en oosten van het land werden de avondvierdaagsen uit voorzorg afgelast. Op andere plekken werd de langste wandelafstand ingekort, zodat deelnemers op tijd weer terug konden zijn. Ook organisatoren van andere buitenactiviteiten trokken hun conclusies op basis van de weersvooruitzichten.