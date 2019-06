Er mag met onmiddellijke ingang niet meer gezwommen worden in de vestinggrachten van Naarden. Ook magneetvissen mag niet meer. Dat maakte burgemeester Han ter Heegde dinsdag bekend. Er zouden mogelijk explosieven in het water liggen.

De plek is populair onder jongeren die vanaf de wallen in het water springen. Het verbod volgt op een eerder advies om er niet te zwemmen, omdat de bodem niet overal even diep is. Degene die alsnog een duik neemt riskeert een boete.

Uit onderzoek van Stichting Monumenten Bezig, eigenaar van de vestingwallen en het water, blijkt dat er mogelijk munitie aanwezig is. Vorig jaar was er bij werkzaamheden nog een brisantgranaat uit het water gevist. Het onderzoek wordt op een later, nog te bepalen tijdstip, vervolgd.