Het aantal legale vuurwapens in Nederland lag vorig jaar op het laagste punt in twaalf jaar tijd. Vorig jaar ging het om 197.357 stuks, blijkt woensdag uit cijfers die Pointer bij de politie heeft opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Dit betekent dat er voor elke tienduizend Nederlanders 114 legale vuurwapens in bezit waren. In 2012 kende het legale vuurwapenbezit een hoogtepunt met 215.034 stuks.

In 88 procent van de gevallen wordt een wapenverlof, waarover je moet beschikken als je legaal een vuurwapen wil bezitten, aangevraagd voor schietsport en jacht. Andere redenen zijn het africhten van politiehonden, het verzamelen van wapens of bijvoorbeeld het beschermen van schippers tegen piraterij.

Volgens Pointer hangt de daling sterk samen met de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011. Tristan van der Vlis schoot toen zes mensen dood in een winkelcentrum. Dit deed hij met een wapen waar hij een wapenverlof voor had.

Na de schietpartij werd een psychologische test toegevoegd aan het aanvraagproces. Ook moet een persoon sindsdien drie referenties hebben. Het gaat daarbij om ten minste één referentie buiten de schietvereniging waar de aanvrager dan al minstens een jaar lid is.