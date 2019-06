Het KNMI heeft dinsdag voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland en delen van Noord-Brabant code oranje vanaf 18.00 uur afgegeven. Voor de overige provincies van het land blijft code geel van kracht.

Er worden zeer zware windstoten van 75 tot 120 kilometer per uur verwacht. Daarnaast trekken er onweersbuien over het land.

NS en ProRail nemen voorzorgsmaatregelen en laten op vijf trajecten tussen 18.00 en 21.00 uur minder treinen rijden. De spoororganisaties verwachten de meeste problemen rondom Nijmegen. Reizigers tussen die stad en Arnhem, Ede-Wageningen en Wijchen krijgen te maken met minder vertrekkende treinen.

Ook op de trajecten Amersfoort-Deventer en Amsterdam-Sittard zijn treinen geschrapt. In de meeste gevallen vertrekt de trein nu één in plaats van twee keer per uur. De internationale treinen ICE en Intercity Berlijn rijden op de genoemde trajecten de geplande dienstregeling.

Meer overlast wordt niet uitgesloten doordat bijvoorbeeld omvallende bomen en blikseminslag het treinverkeer verstoren.

ANWB verwacht 'normale' avondspits

De ANWB verwacht ondanks code oranje geen al te grote problemen op de weg vanavond. Een woordvoerder vertelt aan NU.nl dat de buien waarschijnlijk "te laat starten om de avondspits nog te kunnen beïnvloeden".

Wel voorziet de ANWB enige problemen rondom Rotterdam en op de A50 en A73 bij Nijmegen. "Daar vallen de zwaarste buien. Als gevolg daarvan kunnen wegen blank staan en aanrijdingen ontstaan", aldus de woordvoerder.

Automobilisten worden geadviseerd hun rijstijl aan te passen aan de weersomstandigheden. Daarnaast wil de ANWB dat lege vrachtauto's en auto's met een caravan of aanhanger helemaal niet de weg op gaan.

Veel avondvierdaagsen afgelast of ingekort

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) heeft lokale Avond4daagse-organisatoren opgeroepen om de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten te houden.

Zo is de Avondvierdaagse in Goes afgelast in verband met de veiligheid van de deelnemers, meldt Omroep Zeeland. Andere organisaties, zoals IJzendijke, Sas van Gent en Terneuzen zijn er nog niet uit en houden de weersverwachting in de gaten. De avondvierdaagse in Vlaardingen gaat gewoon door, meldt de organisatie op Facebook.

In de provincie Groningen gaan de avondvierdaagsen vooralsnog door, aldus RTV Noord. Het noordelijke deel van het land krijgt pas later met het slechte weer te maken. Wel worden mogelijk langere afstanden ingekort.

Ook in Drenthe kunnen mensen gewoon starten, maar ook daar zijn de lange afstanden geschrapt, schrijft RTV Drenthe.

Bij Omroep West is te lezen dat de vierdaagse in Naaldwijk is afgelast. In de regio Zuid-Holland gaan veel wandelevenementen, zoals in Dordrecht en Hellevoetsluis, ook niet door, aldus RTV Rijnmond.

Organisaties in de provincie Utrecht nemen eind van de middag een besluit, schrijft het AD. Ook in andere provincies beraden organisatoren zich nog op een beslissing.