Het KNMI heeft dinsdag voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland en delen van Noord-Brabant code oranje afgegeven. De waarschuwing geldt vanaf 19.00 uur. Voor de overige provincies van het land blijft code geel van kracht.

Weerplaza verwacht zeer zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Daarnaast trekken er onweersbuien over het land. Aanvankelijk was code oranje vanaf 18.00 uur afgegeven, maar de buien komen later aan dan verwacht.

De eerste onweersbuien arriveerden rond 19.30 uur in Zeeuws-Vlaanderen vanuit België. Naar verwachting bereiken ze rond 21-22 uur Drenthe en Friesland.

Van en naar Breda is geen treinverkeer mogelijk door een beschadigde bovenleiding, meldt spoorbeheerder ProRail. Monteurs mogen de schade pas herstellen als het niet meer onweert.

Dat geldt ook voor het spoor tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, waar ook geen treinen rijden door meerdere storingen die waarschijnlijk aan blikseminslag zijn te wijten.

Ook tussen Oisterwijk en Boxtel kwam het treinverkeer door een blikseminslag stil te liggen.

Drukte

De ANWB verwachtte ondanks de code oranje dinsdagavond geen al te grote problemen op de weg. De buien startten te laat om de avondspits te beïnvloeden.

Wel voorziet de ANWB mogelijke problemen rondom Rotterdam en op de A50 en A73 bij Nijmegen. "Daar vallen de zwaarste buien. Als gevolg daarvan kunnen wegen blank staan en aanrijdingen ontstaan", aldus de woordvoerder.

Automobilisten wordt geadviseerd hun rijstijl aan te passen aan de weersomstandigheden. Daarnaast wil de ANWB dat bestuurders van lege vrachtauto's en auto's met een caravan of aanhanger helemaal niet de weg op gaan.

Bliksem boven Hoorn (foto: Joost Nederpelt).

Veel avondvierdaagsen afgelast of ingekort

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) heeft lokale Avond4daagse-organisatoren opgeroepen om de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten te houden.

Zo is de avondvierdaagse in Goes afgelast in verband met de veiligheid van de deelnemers, meldt Omroep Zeeland. Andere organisaties, zoals die van IJzendijke, Sas van Gent en Terneuzen, zijn er nog niet uit en houden de weersverwachting in de gaten. De avondvierdaagse in Vlaardingen gaat gewoon door, meldt de organisatie op Facebook.

In de provincie Groningen gaan de avondvierdaagsen vooralsnog door, aldus RTV Noord. Het noordelijke deel van het land krijgt pas later met het slechte weer te maken. Wel worden de langere afstanden mogelijk ingekort.

Ook in Drenthe kunnen mensen gewoon starten, maar daar zijn de lange afstanden geschrapt, schrijft RTV Drenthe.

Bij Omroep West is te lezen dat de vierdaagse in Naaldwijk is afgelast. In de regio Zuid-Holland gaan veel wandelevenementen, zoals in Dordrecht en Hellevoetsluis, ook niet door, aldus RTV Rijnmond.

In Utrecht zijn een aantal wandeltochten afgelast, zoals in Cothen en Woudenberg. In Soest en Utrecht zelf wordt alleen de 5 kilometer gelopen, de 10 kilometer is afgelast. Dat meldt de organisatie aan NU.nl.

In andere provincies beraden organisatoren zich nog op een besluit.