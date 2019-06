Na een maand van vasten vieren moslims in Nederland dinsdag het Eid-al-Fitr (Suikerfeest), het eind van de ramadan. Het is een drukke dag voor bakkers die veel baklava en koekjes verkopen.

"Zo rond negen uur 's avonds (tijdens de ramadan, red.) kwamen de klanten een stukje baklava halen, vertelt een medewerker van Divan Baklava in Amsterdam. "We waren de hele maand tot half tien open, zodat klanten een toetje konden komen halen. Een klant per half uur, zoiets."

"Maar vandaag is het heel druk, ik denk wel tien klanten per uur. We hebben meer dan vijftig bestellingen van hele platen en kilo's koekjes. Mijn collega heeft vannacht de hele nacht baklava staan bakken, en ik werk van 7.00 tot vanavond 19.00 uur", aldus de medewerker.

Op de ochtend van het Suikerfeest gaan de meeste moslims naar de moskee. De rest van de dag brengen ze veelal door met familiebezoek, kinderen krijgen cadeautjes. Sommige scholen en werkgevers geven mensen vrij.

Zoetigheden bij een bakker in Den Haag. (Pro Shots)

'Boterham met kaas hebben we gemist'

Er gaan vooral koekjes en baklava over de toonbank, want tijdens Suikerfeest eet je zoete dingen. Of boterhammen met kaas, zegt de Rotterdamse slager van Slagerij Islam.

"We blijven toch Hollanders en iedereen heeft die boterham met kaas gemist. Of koekjes. Voor het Suikerfeest ga je geen vlees inslaan, dat doen we met het Offerfeest. Wij zijn vandaag ook dicht, er komen toch geen klanten."

De mannen gaan 's ochtends naar de moskee en komen daarna brood halen, zegt bakker Özcan van de Utrechtse bakkerij Emin. "We zijn daarom een uurtje eerder open gegaan. Vanochtend was het heel druk en kocht iedereen Turks brood en baklava. Dat is goed, want tijdens ramadan was het rustig. Iedereen vastte."

Suikerfeest niet overal ter wereld op dezelfde dag gevierd

Het feest, dat traditioneel drie dagen duurt, begint dit jaar niet overal ter wereld op dezelfde dag.

Zo vieren inwoners in Egypte, Syrië, Indonesië, Thailand, Australië en Pakistan het Suikerfeest pas woensdag, maar sluiten Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit de ramadan dinsdag al af. Ook in de meeste Europese landen, zoals Nederland en België, en in de Verenigde Staten wordt het op deze dag gevierd.

Dat het feest niet overal op dezelfde dag wordt gevierd, komt doordat er in sommige culturen - zoals de Marokkaanse - wordt gekeken naar de maanstand, terwijl de datum in andere landen - zoals Turkije - op voorhand al wordt berekend.

Periode van ramadan en datum Suikerfeest verschuift

De islamitische kalender is gebaseerd op de stand van de maand. Daarom verschuift de periode van ramadan en dus ook de dag van het Suikerfeest.

Volgend jaar duurt de vastenmaand van eind april tot eind mei. Een paar jaar geleden viel de ramadan midden in de zomer, over een jaar of tien is de ramadan juist in de Nederlandse winter.

Tijdens de vastenmaand mogen moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken en roken.

Moslims in Ivoorkust tijdens het ochtendgebed. (Foto: AFP)

Tijdens het Suikerfeest worden volop zoetigheden verkocht door bakkers. (Foto: Pro Shots)

Moslims tijdens het ochtendgebed in Pakistan. (Foto: AFP)

Straatdecoraties in Jakarta, Indonesië. (Foto: AFP)

Ook in Moskou werd het ochtendgebed gehouden. (Foto: Pro Shots)