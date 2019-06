De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging aan Zamir M. opgelegd voor het stalken van en de moord op Laura Korsman. De 24-jarige verpleegkundestudente werd in juli vorig jaar doodgestoken.

In het kort Zamir M. krijgt vijftien jaar cel en tbs voor moord op Laura Korsman

M. is ook schuldig bevonden aan het stalken van de vrouw

M. was de ex-vriend van Korsman en kon niet verkroppen dat de relatie uit was

Bij de man is een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd

M., haar 32-jarige ex-vriend, drong op 11 juli 2018 de studentenwoning van Korsman binnen en bracht haar om met tientallen messteken. De vrouw werd voorafgaand aan haar dood hevig gestalkt door de man.

"U heeft haar op een manipulatieve manier belaagd en stelselmatig inbreuk gemaakt op haar persoonlijke leven", maakte de rechtbank duidelijk. "Ze was doodsbang en ten einde raad."

De rechtbank gaat uit van moord, omdat het mes waarmee het slachtoffer is doodgestoken door M. was meegebracht. Dat het wapen van hem was, blijkt uit het feit dat het ontbrak in een messenset die toebehoorde aan de dader.

Ook had hij handschoenen aan om zijn sporen te wissen. Hieruit blijkt een vooropgezet plan om Korsman te doden, aldus de rechtbank.

M. verstopte zich in tuin van slachtoffer

M. reed in de nacht van 10 op 11 juli van Amsterdam naar Utrecht. Daar wist hij met een smoes bij het huis van de buren binnen te komen en zo door te dringen tot de gezamenlijke tuin van de rijtjeswoningen op de Bosboomstraat.

M. verstopte zich in de bosjes en hield de inmiddels thuisgekomen Korsman in de gaten. Die was op haar balkon in gesprek met een vriendin. Toen die laatste vertrok, klom M. via het balkon de studentenwoning binnen en drong hij de slaapkamer van de vrouw binnen. Daar stak hij haar dood.

"De plek waar Laura zich veilig voelde", sprak de rechter uit.

Man deed beroep op noodweer

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg de rechtbank op 14 mei om achttien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging op te leggen. M. zelf zei dat het om noodweer ging; het zou Korsman zijn geweest die als eerste een mes zou hebben gepakt.

De rechtbank verwierp het beroep op noodweer: "Deze verklaring wordt op geen enkele manier ondersteund door onderzoeksinformatie", aldus de rechter.

De rechtbank nam het de man ook zeer kwalijk dat hij acht verschillende verklaringen heeft afgelegd, die allemaal leugenachtig waren. "De nabestaanden weten nog steeds niet hoe het fatale incident zich heeft voltrokken."

Nabestaanden hopen de zaak achter zich te kunnen laten

De advocaat van de nabestaanden Mark van Raak laat aan NU.nl weten dat de familie tevreden is met de uitspraak, maar dat vanuit hun optiek de man nooit meer vrij zou mogen komen.

Ze hopen dat de man niet in hoger beroep gaat en ze de strafzaak achter zich kunnen laten.

Persoonlijkheidsstoornis zorgt voor strafvermindering

Met het opleggen van tbs met dwangverpleging volgt de rechtbank het advies van deskundigen die onderzoek deden naar M.'s geestestoestand. Er werd een persoonlijkheidsstoornis bij de man geconstateerd en de kans op herhaling zou groot zijn.

De "onbehandelde en nog steeds aanwezige" stoornis zorgt ervoor dat de daden hem minder aan te rekenen zijn en leidde tot strafvermindering.