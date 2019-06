De Amsterdamse politie heeft in het cold case-onderzoek naar de verdwijning van Patrick van Dillenburg in 2002 gebruikgemaakt van de omstreden undercovermethode 'Mr Big'.

Dat meldt EenVandaag dat het strafdossier van de zaak heeft ingezien.

De Mr Big-methode wordt ingezet in grote zaken waarin de politie wel verdachten op het oog heeft, maar geen bewijs. Infiltranten van de politie creëren een fictief crimineel netwerk rond de verdachte om hem zo tot een bekentenis te dwingen.

In de zaak Patrick van Dillenburg bekende de aan drugs verslaafde Ad K. de moord op deze manier tegenover een undercoveragent. Deze deed zich tegenover K. voor als een grote crimineel die hem een gouden toekomst schetste als hij kon bewijzen dat hij hard en meedogenloos was.

'Ik heb broodje aap verkocht aan de agent'

K. zit inmiddels drie maanden vast; deze week is zijn eerste zitting. Maar de 49-jarige verdachte uit Nederhemert ontkent nu tegenover EenVandaag dat hij bij de moord betrokken was. "Ik heb de undercoveragenten gewoon een broodje aap verkocht", claimt de verdachte.

Het is niet bekend hoe vaak de Nederlandse politie de Mr Big-methode precies gebruikt. In diverse landen, zoals Duitsland, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, gebruikt de politie deze omstreden methode niet.

Juridische basisregels die gelden bij een officieel politieverhoor, zoals het recht van een verdachte om te zwijgen en of het verbod om druk op een verdachte uit te oefenen tijdens het gesprek, doen niet ter zake tijdens een undercoveroperatie.

Expert zet vraagtekens bij de waarde van Mr Big

Rechtspsycholoog Peter van Koppen van de Vrije Universiteit Amsterdam stelde eerder in NRC over de methode: "Juridisch zal het allemaal wel mogen. Maar het gaat om de vraag: is het verstandig? Wat bereik je ermee? Een bekentenis waarvan je geen idéé hebt wat het betekent."

De destijds 38-jarige Patrick van Dillenburg is sinds 2 januari 2002 vermist. De ongetrouwde man was die betreffende avond thuis bij de moeder van zijn kind toen hij werd gebeld. Hij zei tegen haar dat hij even weg moest, maar hij kwam nooit meer terug.

Omdat het volgens zijn naasten niet ongewoon was dat Van Dillenburg soms langere tijd weg is, werd hij pas later in januari als vermist opgegeven bij de politie.

Politie deed na heropening zaak twee aanhoudingen

Uit politieonderzoek naar zijn vermissing blijkt dat hij mogelijk betrokken raakte bij een drugsgerelateerd conflict. Toch is de recherche er, ondanks meerdere binnengekomen tips, vooralsnog niet in geslaagd te achterhalen waar de Amsterdammer is, en wat er is gebeurd.

In een "ultieme poging om meer duidelijkheid te krijgen", zetten het Openbaar Ministerie (OM) en de recherche het onderzoek recent voort. Dit resulteerde 26 februari in de aanhouding van de 49-jarige verdachte uit Nederhemert.

Ondanks deze en een tweede aanhouding in de zaak zijn er volgens de politie nog veel onbeantwoorde vragen in deze zaak. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning uitgeloofd van 200.000 euro voor de tip die leidt tot een doorbraak in de zaak.