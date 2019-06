Het Openbaar Ministerie (OM) wil bij fraude- en corruptiezaken vaker gebruikmaken van onderzoeken die door de verdachte bedrijven zelf zijn ingesteld. Het gaat hierbij om onderzoeken die zijn uitgevoerd door externe advocaten, meldt Het Financieele Dagblad dinsdag.

Door de samenwerking kunnen zaken volgens het OM sneller worden afgehandeld en wordt er minder beslag gelegd op rechercheurs van de FIOD. Ook zou het bedrijven kans bieden op strafverlichting en beperking van reputatieschade.

"Alles kan, zolang maar duidelijk is vastgesteld dat het onderzoek dat buiten ons is gedaan, breed en diep genoeg is geweest", zegt Thomas Bosch, landelijk coördinerend officier fraude bij het Functioneel Parket, tegen Het Financieele Dagblad.

Het is de bedoeling dat de door advocaten uitgevoerde onderzoeken na afronding gedeeld worden met het OM, dat vervolgens een beslissing neemt over de vervolging en de afhandeling van een zaak. Bosch benadrukt in de krant dat justitie altijd het laatste woord heeft.

Fraude- en corruptieonderzoeken aan bedrijven zelf overlaten ligt gevoelig, erkent de officier. "Maar we zien natuurlijk het liefst dat bedrijven zelf hun rotzooi opruimen en er vervolgens ook voor zorgen dat het niet meer gebeurt."

Er zijn geen cijfers bekend over de hoeveelheid zaken die afgehandeld zijn met behulp van onderzoeken door bedrijven zelf.