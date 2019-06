De dinsdag begint droog en op sommige plaatsen is het zelfs vrij zonnig. Later op de dag slaat het weer om. In de avond geldt code geel vanwege zware windstoten, regenval en hagel.

De maximumtemperaturen liggen overdag tussen de 22 graden aan de kust en 29 graden in het oosten en zuidoosten. In de middag neemt de bewolking toe en trekken er vanuit het zuiden van het land flinke buien over het land.

Het KNMI heeft voor 's avonds in het hele land code geel afgegeven vanwege de kans op flink onweer, zeer zware windstoten en hagel.

De onweersbuien kunnen volgens Weerplaza gepaard gaan met flinke regenval en windstoten van tussen de 75 en 120 kilometer per uur, die krachtig genoeg kunnen zijn om takken van bomen te rukken en bomen om te laten vallen.

Het is mogelijk dat er een zogeheten 'supercell' ontstaat, het zwaarste type onweersbui. Die kan onder meer grote hagelstenen en zware windstoten veroorzaken.