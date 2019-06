Een vrachtwagenchauffeur heeft zondagavond in het Overijsselse Holten een bende veroorzaakt op de Kerkhofsweg, meldt Tubantia. De man was onder invloed van alcohol en trok na onenigheid met de brandweer de tank van zijn wagen los, waardoor een onbekende vloeistof op de weg lekte.

De brandweer was gealarmeerd vanwege stankoverlast. Toen de hulpdienst ter plaatse kwam bleek een vrachtwagen vloeistof te lekken, bevestigt veiligheidsregio Twente aan NU.nl.

De chauffeur weigerde mee te werken aan de voorgestelde oplossing van de brandweer, die een andere vrachtwagen wilde laten komen, zo schrijven lokale media. Daarop trok de dronken bestuurder de tank van zijn wagen los, waardoor de hele weg onder de vloeistof kwam te zitten.

De politie is vervolgens gealarmeerd. Volgens RTV Oost is de man meegenomen naar het bureau. De woordvoerder van de politie was zondagavond niet bereikbaar voor informatie.

De brandweer heeft de weg schoon gespoten. Om wat voor vloeistof het gaat is niet bekend. Het bedrijf is gespecialiseerd in tanktransport van vloeibare voedingsmiddelen voor mens en dier.