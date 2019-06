De eerste regionale tropische dag van 2019 is een feit. In het Noord-Brabantse Gilze-Rijen werd zondag rond 12.30 uur volgens Weerplaza de 30 graden bereikt.

Later op de middag werd een dagrecord gebroken. De thermometer in De Bilt registreerde rond 14.30 uur een temperatuur van 29,6 graden, waarmee het oude record uit 1947 gebroken werd. Toen werd het 29,5 graden.

De temperatuur is niet uitzonderlijk hoog voor begin juni. In het jaar 1996 werd het op 7 juni 34,8 graden in het Noord-Brabantse Volkel.

Drukte op de wegen richting stranden

Op de A20 richting Hoek van Holland, de N513 bij Castricum en de N201 naar Zandvoort stond het verkeer zondag urenlang vast met mensen die naar het strand willen.

De hitte zorgt ook op het spoor voor drukte. De NS zet zondag extra treinen in naar Station Zandvoort door het verwachte strandweer.

Tussen 10.00 uur en 19.00 uur rijden er tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort vier in plaats van twee reguliere treinen per uur.

Het strand van Scheveningen is druk bezocht. (Foto: Pro Shots)

'Pas op voor sterke zonkracht'

Weerplaza geeft een waarschuwing af voor de sterke zonkracht. "Veel mensen willen zonnen met dit warme weer, maar met deze zonkracht kan een onbeschermde huid die nog niet gebruind is, tekenen van verbranding vertonen", zegt een woordvoerder.

De zonkracht stijgt tot de 'UV-index 7', wat inhoudt dat de onbeschermde huid al binnen vijftien minuten kan verbranden. De waarschuwing geldt van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Er is geen relatie tussen de hoge temperatuur en een sterke zonkracht volgens Weerplaza. "De kracht van de zon voor de huid en de temperatuur op zichzelf hebben niets met elkaar te maken. Het is wel zo dat de hoge temperatuur van vandaag uniek zou zijn, maar de waarde van een dagrecord is meestal niet zo groot."

Evenementen afgelast door verwachte hitte

Door de verwachte hitte is de marathon van Hoorn afgelast. Ook de Maas en Waal Marathon in het Gelderse Appeltern is afgelast, omdat de hoge temperaturen zouden kunnen leiden tot warmteletsel bij deelnemers.

De organisatie van de Driedorpenloop in Noord-Holland heeft besloten het onderdeel 'halve marathon' niet door te laten gaan. Er komen extra waterposten langs de weg en bij de finish.

De Asserstadsloop schrapt de 10 kilometer en ook de Mooi Ruinen Run in Drenthe is afgelast. De organisatie zegt het advies van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie op te volgen: boven de 28 graden geen wedstrijden of loopevenementen organiseren.

D66-fractievoorzitter in Beverwijk Jacqueline Makbouli, roept in een Twitter-bericht op om niet meer richting Wijk aan Zee te komen. "We zitten bomvol! Kom niet deze kant op!"

De tropische warmte wordt al snel verdreven. Zondagavond koelt het flink af en waait er een westelijke wind. Maandag is het wisselvallig en vallen er enkele buien.