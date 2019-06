Met temperaturen boven de 30 graden moet deze zondag de eerste tropische dag van het jaar worden. Dat zou meteen een historisch feit zijn.

Het was namelijk nog nooit warmer op 2 juni. Het record stamt uit 1947 toen het 29,5 graden werd. Lokaal kan het deze zondag zelfs 32 graden worden.

Later vanavond is er hier en daar kans op een onweersbui. De wind kan dan flink in kracht toenemen, de rest van de dag is het vrijwel windstil.

Na het weekeinde is het voorbij met het mooie weer. In de nacht van zondag op maandag kunnen er wederom onweersbuien verschijnen en maandag is er volop regen op komst. Met name het oosten van het land kan de borst natmaken.