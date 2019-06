De politie is samen met vrijwilligers en oud-agenten van het Veteranen Search Team (VST) op zoek naar de 33-jarige vermiste Anja Schaap uit Katwijk. Zij is in de nacht van dinsdag op woensdag niet thuisgekomen na een cafébezoek.

"Het gaat om een urgente vermissing en bijzondere zaak", aldus een woordvoerder van de politie. De vermiste vrouw zou het café rond 1.50 uur hebben verlaten en lopend naar haar huis zijn gegaan. "Dit hebben we gezien op camerabeelden."

Vrijdagmiddag werd haar tas met daarin onder meer haar mobiele telefoon gevonden in een sloot. "De locatie ligt op de looproute naar haar woning", zegt de woordvoerder.

In het betreffende gebied is veel water aanwezig. Duikers van de brandweer hebben na het vinden van de tas de sloot doorzocht maar geen lichaam aangetroffen. Ook in de nabije omgeving van de sloot is niks gevonden. Een politiehelikopter werd bij deze zoekactie ingezet.

Zaterdag heeft de politie met tientallen vrijwilligers de grond van het gebied doorzocht. Ook dit keer leverde het zoeken niks op.

Er zijn tot dusver geen directe aanwijzingen voor een misdrijf, maar de politie houdt alle opties open. "We nemen de zaak hoog op."