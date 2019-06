De eerste officiële zomerse dag van dit jaar is een feit. Zaterdag werd het rond 16.20 uur 25 graden in De Bilt. Voor een zomerse dag moet het minstens zo warm zijn op die plek. Het is 230 dagen geleden, op 13 oktober vorig jaar, dat het voor het laatst zomers warm was in De Bilt.

In Brabant en Limburg steeg het kwik zaterdag al naar zo'n 27 graden.

De eerste regionale zomerse dag van 2019 werd al op 19 april gemeten in het Limburgse Arcen.

Zondag komt de temperatuur, met uitzondering van het Waddengebied, op veel plaatsen zelfs rond de 30 graden uit. Wanneer het kwik in De Bilt die grens van 30 graden passeert, is het de eerste officiële tropische dag van dit jaar.

Het tropische weer gaat zondag samen met flink wat zon en een matige zuidenwind. Het warmst wordt het in de grote steden en in het zuidoosten van het land.

Verschillende hardloopevenementen afgelast vanwege hitte

De Maas en Waal Marathon die zondag in het Gelderse Appeltern zou worden gelopen, is afgelast. Dat is gebeurd mede op advies van de brandweer, die denkt dat de hoge temperaturen kunnen leiden tot warmteletsels bij deelnemers, vrijwilligers en bezoekers.

De organisatie van de loop in Hoorn hoopte eerder op de dag wel te kunnen doorgaan, maar aan het einde van de middag kwam toch het negatieve advies van de GHOR, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, aldus een woordvoerder.

Andere sportevenementen, zoals de Driedorpenloop in Het Gooi, gaan vooralsnog door. Wel nemen de organisaties maatregelen.

Aan de stranden volgt eind van de middag wat verkoeling

Ook op de meeste stranden loopt de temperatuur in eerste instantie flink op. In de loop van de middag steekt er echter een wind op en volgt er afkoeling.

De weerdiensten waarschuwen overigens voor een verkoelende bries aan zee. Die maakt de hoge zonkracht extra gevaarlijk, omdat je niet doorhebt dat je verbrandt.

Hoge zonkracht verwacht

Er wordt zondag dan ook zonkracht 7 verwacht. "Bij deze sterkte kan de huid snel verbranden, met name tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Na vijftien minuten loopt de niet-gebruinde huid soms al schade op", aldus Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza.

In de avond kan zeer lokaal een bui vallen, maar het blijft op de meeste plekken droog. In het westelijke deel van het land kan het wel snel afkoelen, omdat de wind daar naar het westen draait.

Na het weekend wordt het wisselvalliger, met temperaturen tussen de 20 en 25 graden.