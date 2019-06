Bij een zwaar ongeval op de Urkerweg nabij Emmeloord zijn vrijdag vlak voor middernacht zeker drie gewonden gevallen. Een politiewoordvoerder bevestigt in gesprek met NU.nl dat er wordt gezocht naar een mogelijke vierde persoon.

"Het is onduidelijk of hij is weggelopen of gewond in de omgeving ligt. Op dit moment kunnen we niet met zekerheid zeggen of er een vierde persoon bij betrokken was", aldus de woordvoerder.

Rond 23.45 uur vond op de kruising van de Hannie Schaftweg en de Urkerweg een frontale aanrijding tussen twee auto's plaats. Eén persoon raakte daarbij zwaargewond. Daarom werd er een traumahelikopter opgeroepen.

De overige twee betrokkenen raakten ook gewond en zijn door ambulancepersoneel behandeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.