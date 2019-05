Op een parkeerplaats in Vianen is vrijdagmiddag een handgranaat aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief meegenomen, en de omgeving is inmiddels weer vrijgegeven.

De handgranaat werd rond 16.00 uur aangetroffen op een parkeerplaats aan de Vijfheerenlanden in Vianen. De politie verzocht omwonenden via een Burgernetmelding om binnen te blijven tot er meer duidelijk is over het explosief.

Rond 18.00 uur gaf de politie het gebied weer vrij, nadat de EOD de handgranaat had meegenomen. De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van het explosief.

Het is momenteel extra druk in Vianen vanwege de Nationale Sleepbootdagen die gisteren van start zijn gegaan.

Parkeerterrein aan Vijfheerenlanden in Vianen. (Foto: NU.nl/Deniz Ardiç)