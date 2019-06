De twee broers die eerder deze week zijn aangehouden in Suriname worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie in 2015 op Ronald Bakker, werknemer van een spyshop. De mannen zouden onderdeel zijn van de criminele organisatie rond Ridouan Taghi.

De 43-jarige Mao R. zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook een rol hebben gespeeld bij andere liquidaties. Welke rol is niet duidelijk.

Het voorarrest van Mao R. en zijn broer, de 39-jarige Mario R., is vrijdag met twee weken verlengd. De mannen werden zondag aangehouden in Paramaribo, het land uitgezet als ongewenste vreemdelingen en woensdag door de Nederlandse politie vastgezet.

Bakker (59) werd op 9 september 2015 doodgeschoten in zijn auto voor zijn woning in Huizen. De moord op de man had mogelijk te maken met zijn werkzaamheden voor de spyshop in Nieuwegein.

Kroongetuige legde verklaringen af over moord op Bakker

De winkel kwam voor in een onderzoek naar een groep mannen die in opdracht van criminelen liquidaties voorbereiden. De naam van Taghi viel ook in dat onderzoek, maar is in die zaak nooit als verdachte aangemerkt.

Op woensdag wist Het Parool te melden dat kroongetuige Nabil B. onder andere verklaringen heeft afgelegd over de moord op Bakker en de betrokkenheid van Taghi. Diezelfde krant omschreef de broers R. als vertrouwelingen van Taghi.