Drie advocaten hebben vrijdag namens hun cliënten in het onderzoek naar de vermeende criminele organisatie rond Ridouan Taghi aangifte van schending van het ambtsgeheim gedaan. De aanleiding daarvoor is een artikel in Het Parool op basis van de geheime verklaringen van de kroongetuige in deze zaak.

Nico Meijering, Jurriaan de Vries en Christian Flokstra, allen werkzaam voor het advocatenkantoor Ficq & Partners, zijn verbolgen over het feit dat informatie uit geheime zogenaamde kluisverklaringen bij Het Parool terecht is gekomen.

De krant heeft hand weten te leggen op een lijst en meldde woensdag op basis daarvan dat kroongetuige Nabil B. in twaalf moordonderzoeken verklaringen heeft afgelegd. Het gaat om acht voltooide liquidaties en voorbereidingen daartoe.

Meijering zei woensdag in een reactie tegenover NU.nl al dat zijn advocatenkantoor aangifte overwoog. Dat idee is nu dus geconcretiseerd.

Advocaten denken aan lek

De advocaten laten in een verklaring weten dat zij nog niet over de lijst in kwestie beschikten en dat het er vooralsnog dus op lijkt dat die door iemand van de recherche of het OM gelekt moet zijn.

Op de laatste zitting in deze zaak moest het OM toegeven dat door een fout de foto van de kroongetuige in het strafdossier was beland en zo zichtbaar voor alle verdachten. Deze foto belandde bij De Telegraaf, volgens het OM door iemand van de verdediging.