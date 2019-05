In twee monumentale panden op Marken is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken. Omdat in de woningen veel hout is verwerkt, is de kans groot dat het vuur overslaat.

De drie verdiepingen tellende woningen, waaronder het hoekhuis waar de brand is uitgebroken, staan aan de Kets. Deze straat ligt aan de westkant van het schiereiland voor de oostkust van Noord-Holland.

In het historische gedeelte van het voormalige vissersstadje zijn de meeste huizen grotendeels van hout. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld.

Bij de brand komt veel rook vrij. Een buurtbewoonster zegt tegen NH Nieuws dat iedereen geëvacueerd is. De brandweer is aanwezig om te blussen, terwijl nog meer brandweerwagens onderweg zijn vanuit de regio. De N518, de enige toegangsweg naar het schiereiland, is in beide richtingen afgesloten.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat hulpdiensten de ruimte moeten krijgen. "De bereikbaarheid op het eiland is erg belangrijk." Omwonenden worden verzocht uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.