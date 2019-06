Op de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok is donderdagavond een man aan zijn verwondingen overleden nadat hij was beschoten door vooralsnog onbekende daders.

De politie spreekt over meerdere verdachten; hoeveel precies is onbekend. Zij sloegen na het schietincident op de vlucht en zijn nog niet aangetroffen.

Het schietincident gebeurde omstreeks 21.20 uur ter hoogte van de Soendastraat. Agenten rukten direct massaal uit en sloten de Kanaalstraat vanaf de Ouderijnbrug tot de Pieter Bothstraat af.

De politie heeft ter plaatse sporen- en buurtonderzoek verricht. Een politiehelikopter verleende assistentie.

Eerder deze week ook schoten gelost in Lombok

Het is niet het eerste schietincident in Lombok deze week. In de nacht van dinsdag op woensdag werd ook geschoten in de wijk. Toen werden een vishandel aan de Laan van Nieuw Guinea en een gebouw op het nabijgelegen Moskeeplein beschoten.

Het is onbekend of er een verband tussen de incidenten is. De politie onderzoekt de toedracht van alle drie de zaken.

